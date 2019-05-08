«Балтика» и «Мордовия» получили миллионные иски за неуплату аренды стадионов

Компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющаяся оператором построенных к чемпионату мира—2018 стадионов, подала иски к клубам ФНЛ «Балтике» и «Мордовии» за неуплату аренды домашних стадионов. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Иск подан за неуплату аренды за проведённые матчи. Задолженность у каждого клуба больше пяти матчей», — сказал RNS источник.

Калининградский и саранский стадионы входят в число арен, которые были построены специально для проведения ЧМ-2018. На остальных стадионах также проводятся футбольные матчи, но задолженностей у других клубов нет.

Стадион «Калининград» вмещает 35 016 зрителей. Стоимость его строительства составила 17,75 млрд рублей. «Мордовия Арена» обошлась в 16,5 млрд рублей. Стадион вмещает 44 442 зрителя.