Пресненский суд Москвы огласил приговор Александру Протасовицкому, другу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован, передаёт корреспондент «Чемпионата».



Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Протасовицкий.



Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого определению меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание их под стражей на полгода – до 25 сентября.

Александр Кокорин приговорён к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима