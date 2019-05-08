Адвокат Кокорина: апелляционная жалоба будет подана, приговор будет обжалован

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала решение суда приговорить её клиента к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.



«Апелляционная жалоба будет подана, приговор будет обжалован. Мы считаем, что весь приговор построен на показаниях потерпевших. Сейчас мы получаем копию приговора — он вступает в силу через 10 дней. Считаем, что он очень формальный.



Все ребята по-разному отреагировали. Считали, что суд срок уменьшит. И мы считали, что суд проявит гуманность, но никакой гуманности не было. Мы бы не сказали, что это полная неожиданность. Считали, что перед 9 Мая суд проявит гуманность», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.