Адвокат Мамаева: независимо от решения «Краснодара», Павел продолжит карьеру

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал приговор, который сегодня был вынесен его подзащитному Пресненским судом Москвы.

«Все слышали, что фактически суд согласился с предложением меры наказания, о которой просил гособвинитель. По сути, приговор смягчили, но суд сам определяет вид и меру наказания, поэтому избрал такие сроки. Мы считаем, что несправедливо было вменять нам 213-ю статью. Павел стоически воспринимает все решения суда, 13-го числа мы с ним увидимся и будем решать.

В настоящее время он является игроком «Краснодара». Далее, независимо от решения клуба, он намерен продолжать спортивную карьеру. В СИЗО он поддерживает форму.

Допустим, если бы сегодня приговор вступил в силу, то уже сегодня можно было бы подать заявку на УДО. Пока предсказать невозможно, как в действительности всё сложится. Всё будет зависеть от решения апелляционной инстанции. Справедливости в этом деле не было", — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.