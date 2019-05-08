Адвокат: у Кокорина и Мамаева не должно было быть реального срока

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал приговор суда.



«Основная статья, по которой назначено наказание, — это хулиганство. Для того чтобы говорить о составе по хулиганству, должны были быть другие потерпевшие. Никто не пострадал от этих действий, кроме Пака и Гайсина. Меня радует, что нам удалось доказать, что Кирилл — не главный злодей во всей этой истории, один эпизод по Гайсину мы отбили. Но кроме этого абсолютно законно должна была уйти статья 213. Да, суд переквалифицировал со второй части на первую часть, но и это незаконно. Никому никакой ущерб хулиганством не был нанесён, был только лёгкий вред здоровью Пака и побои Гайсину, но, повторюсь, не от Кирилла. Двойное вменение за одни и те же действия абсолютно незаконное. В связи с этим и срока не должно было быть реального, то есть с учётом реально совершённого ребятами они не должны были и дня провести за решёткой, да и под стражу не должны были быть взяты.



Что касается того, что Кириллу не изменили срок, даже оправдав по эпизоду с Гайсиным, то, к сожалению, суд так посчитал, потому что основной срок назначен по хулиганству, которого не было, – один год и четыре месяца. За остальные эпизоды можно считать, что дали по месяцу. В эпизоде с Соловчуком Кирилл признал, что было несколько ударов в корпус, на допросе это также говорилось. Соловчук при этом ещё дал показания, что не Кирилл ему сломал нос. Вам были видны кадры из «Эгоиста»? Там не видно, кто и что делает. Разрешение видео не позволяет понять, кто и что делал. Они берут распечатки и пишут, что Саша ударил ногой, Кирилл ударил ногой и так далее, но там ничего не видно. А в показаниях потерпевший говорит, что его били все вместе. Поэтому по эпизоду с Соловчуком у Кирилла не должно было быть 115-й статьи. Да, потерпевший мог почувствовать боль от ударов Кирилла, в чём я сомневаюсь. Извините меня, Соловчук спортивная машина. Это как футболисты тренируются бить ногами, а гандболисты также работают руками. И когда он Кирилла отпихнул, я не знаю, кто почувствовал больше боли.



По эпизоду с Паком то же самое, как 19-летний парень пощёчиной вырубает человека? Вы видели это? Тонкие ручки, невысокий, он не обладает комплекцией, чтобы пощёчиной нанести закрытую черепно-мозговую травму. Если бы у него была такая травма, то Пак бы упал или начал заикаться. Этот эпизод должен был трактоваться как побои. Пак намеренно уклонился от участия в экспертизе, зачем?! У тебя три сильнейших адвоката, которые готовят тебя ко всем допросам и заседаниям, есть что скрывать? Тебя приглашают эксперты как потерпевшего на обследования. Пишет отказ на бланке, который ему дал следователь. Всё происходит согласованно. Показания Гайсина тоже подработали, слава богу, мы зацепились за это, и нам удалось доказать невиновность Кирилла.



Приговор построен на показаниях потерпевших. Более того, им дана оценка в сторону обвинения, а свидетели как будто погулять пришли. Все свидетели говорили, что на них давили. Мы настаивали на том, чтобы каждый свидетель был допрошен. А то в другой ситуации следователь говорит: «Ну-ка давай мы сейчас напишем всё как надо. А если не напишешь, то ты в курсе, что ты тоже можешь быть привлечён к ответственности?» Это пугает. Если вы видели Первова, любой должен испугаться, когда такой дяденька в погонах, в здании ГСУ, где ты не можешь выйти добровольно, тебе говорит такие вещи. Все допросы проведены необъективно и с нарушениями, это видно по текстам протоколов допроса. Там везде речевые обороты матёрых юристов, а скорее всего, следователей. Суд этому даже не дал оценки.



Прогнозы на апелляцию? Будем биться и делать максимум всего того, что от нас зависит. Ребята очень расстроились, мы расстроились, все расстроились. Было бы разумно сегодня их отпустить», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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