Источник: «Барселона» продаст Коутиньо

Ближайшим летом «Барселона» продаст бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает ESPN.

Так, источник в клубе сообщил: «Коутиньо не будет игроком „Барселоны“, это очевидно». В каталонском клубе остались разочарованы выступлениями 26-летнего хавбека за время его пребывания на «Камп Ноу». Сине-гранатовые попытаются продать футболиста подороже, чтобы по максимуму возместить € 160 млн, потраченные на него в январе прошлого года.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Коутиньо сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что чемпион Испании будет готов рассмотреть продажу футболиста за € 105 млн.