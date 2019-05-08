Месси плакал в раздевалке после поражения от «Ливерпуля» и разругался с фанатами

Капитан «Барселоны» Лионель Месси тяжело перенёс поражение от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Marca.

По информации источника, после игры аргентинский нападающий расплакался прямо в раздевалке. «Энфилд» футболист покинул, отказавшись от общения с журналистами и с кем бы то ни было, а чуть позже, уже в аэропорту, у него случилась ссора с группой болельщиков.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за «Барселону» 47 матчей, забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. За первую команду каталонского клуба игрок выступает с 2005 года. Всего в составе «Барселоны» он забил 600 мячей, что является клубным рекордом.