Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Барселону». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, подопечные Юргена Клопа проиграли каталонцам со счётом 0:3, однако на «Энфилде» мерсисайдам удалось вырвать путёвку в финальную стадию благодаря победе со счётом 4:0.

«Тоттенхэм» в 1/2 финала турнира смог обыграть «Аякс». Первая встреча в Лондоне завершилась минимальной победой амстердамцев со счётом 1:0, однако в ответном матче, который прошёл в Амстердаме, «шпоры» на последних минутах сумели вырвать победу у «Аякса» (3:2) и вышли в финал Лиги чемпионов.

Трансляция финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в Москве на самом большом проекционном экране в мире. Атмосфера стадиона и колорит от болельщиков, звёзд футбола и звёздных комментаторов. Открыта бронь на ЛЕ, ЛЧ и оба финала.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент