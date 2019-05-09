«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Барселону». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, подопечные Юргена Клопа проиграли каталонцам со счётом 0:3, однако на «Энфилде» мерсисайдам удалось вырвать путёвку в финальную стадию благодаря победе со счётом 4:0.



«Тоттенхэм» в 1/2 финала турнира смог обыграть «Аякс». Первая встреча в Лондоне завершилась минимальной победой амстердамцев со счётом 1:0, однако в ответном матче, который прошёл в Амстердаме, «шпоры» на последних минутах сумели вырвать победу у «Аякса» (3:2) и вышли в финал Лиги чемпионов.

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