Тен Хаг: «Аякс» был близок к победе и заслуживал её, но допустил небрежность

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

«Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола. Но мы должны двигаться дальше. Мы были очень близки к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.

Мы были близки к победе и заслуживали её, но допустили небрежность. Я спокойно объяснял игрокам, что ничего ещё не закончено. Чувствовалось, что «Тоттенхэм» не сдался и продолжает верить в свой успех. В какой-то момент они стали создавать больше моментов, а мы недостаточно хорошо действовали на контратаках. Если бы мы забили в том эпизоде, когда попали в штангу, всё было бы кончено», — приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.



В первом матче в Лондоне «Аякс» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0. В другом полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0).