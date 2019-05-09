«Аякс» не предал футбольных идеалов. Но в игре должен быть проигравший

«Аякс» впервые с 1954 года проиграл, ведя к перерыву в два мяча — это дело фактологической истории. Луи ван Гал уже раскритиковал за отсутствие баланса во втором тайме и неспособность справиться с забросами на Льоренте — это дело ван Гала, который всей своей карьерой заслужил право спокойно поворчать. Эрик тен Хаг не скрывает, что теперь настроить команду на два оставшихся матча чемпионата будет очень сложно — это уже дело тен Хага, который подарил нам эту волшебную команду.

Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду Хет-трик бразильца за тайм вывел «Тоттенхэм» в финал.

Футбольное же дело вот какое.



Мы сейчас можем покадрово разбивать последнюю атаку с голом Моуры, но важнее был другой эпизод. На четвёртой минуте компенсированного времени «Аякс» убежал в контратаку. «Убежал» — конечно, очень громкое слово. Примерно после того, как счёт стал 2:2, команды на выплеск адреналина потратили последние силы и с трудом передвигались по полю, втыкая глаза в газон и изматывая друг друга единоборствами и толкотнёй. Тем не менее, эта контратака состоялась. И у футболиста с мячом был выбор — пытаться идти в обыгрыш или бежать к угловому флагу. В этот момент — просто пересмотрите эпизод! — десятки рук с трибун машут футболистам: двигайтесь к флагу, убивайте время!



Но «Аякс» поступает иначе. Один лезет в обыгрыш. Мяч остаётся у хозяев. Попытка пробить. Мимо ворот. Выдох трибун.



Спустя минуту Моура от ноги де Лихта затолкает победный мяч.

«Боже мой, это точно футбол?!» Свежие эмоции читателей «Чемпионата» от этой невероятной Лиги чемпионов.

Этот эпизод — доказательство блаженной верности команды из Амстердама футбольным идеалам. В мире не так много команд, которые взвалили на себя бремя футбольного миссионерства, и «Аякс» всегда будет одной из таких команд. Они не рисовали фолы и не изображали дикие судороги, хотя понятно, что последние минуты уже просто доживали. Карточка Онане — это была возможность передохнуть, а не предательство футбольных идеалов. В главном же эпизоде, когда даже болельщики, адепты веры в то, что результат без качества скучен, гнали игроков в угол поля, те постарались атаковать.



Футбол жив благодаря таким моментам. Победы благодаря таким моментам становятся более великими, а поражения — более трагичными.



Но проиграть этой бесконечной амстердамской ночью кто-то всё-таки должен был.