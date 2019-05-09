«Аякс» не предал футбольных идеалов. Но в игре должен быть проигравший

«Аякс» впервые с 1954 года проиграл, ведя к перерыву в два мяча — это дело фактологической истории. Луи ван Гал уже раскритиковал за отсутствие баланса во втором тайме и неспособность справиться с забросами на Льоренте — это дело ван Гала, который всей своей карьерой заслужил право спокойно поворчать. Эрик тен Хаг не скрывает, что теперь настроить команду на два оставшихся матча чемпионата будет очень сложно — это уже дело тен Хага, который подарил нам эту волшебную команду.
Футбольное же дело вот какое.
Мы сейчас можем покадрово разбивать последнюю атаку с голом Моуры, но важнее был другой эпизод. На четвёртой минуте компенсированного времени «Аякс» убежал в контратаку. «Убежал» — конечно, очень громкое слово. Примерно после того, как счёт стал 2:2, команды на выплеск адреналина потратили последние силы и с трудом передвигались по полю, втыкая глаза в газон и изматывая друг друга единоборствами и толкотнёй. Тем не менее, эта контратака состоялась. И у футболиста с мячом был выбор — пытаться идти в обыгрыш или бежать к угловому флагу. В этот момент — просто пересмотрите эпизод! — десятки рук с трибун машут футболистам: двигайтесь к флагу, убивайте время!
Но «Аякс» поступает иначе. Один лезет в обыгрыш. Мяч остаётся у хозяев. Попытка пробить. Мимо ворот. Выдох трибун.
Спустя минуту Моура от ноги де Лихта затолкает победный мяч.
Этот эпизод — доказательство блаженной верности команды из Амстердама футбольным идеалам. В мире не так много команд, которые взвалили на себя бремя футбольного миссионерства, и «Аякс» всегда будет одной из таких команд. Они не рисовали фолы и не изображали дикие судороги, хотя понятно, что последние минуты уже просто доживали. Карточка Онане — это была возможность передохнуть, а не предательство футбольных идеалов. В главном же эпизоде, когда даже болельщики, адепты веры в то, что результат без качества скучен, гнали игроков в угол поля, те постарались атаковать.
Футбол жив благодаря таким моментам. Победы благодаря таким моментам становятся более великими, а поражения — более трагичными.
Но проиграть этой бесконечной амстердамской ночью кто-то всё-таки должен был.