Видео: эмоциональная реакция Линекера, Фердинанда и Ходдла на победный гол Моуры

Бывшие футболисты сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд и Гленн Ходдл эмоционально отреагировали на победный гол полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Лукаса Моуры в ворота «Аякса» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Видео доступно в «твиттере» Фердинанда.

«Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:2. Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса». Таким образом, «шпоры» по сумме двух встречи вышли в финал самого престижного еврокубка.



В финальной игре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ливерпулем», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.