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Линекер — о третьем голе Моуры «Аяксу»: нет. Ничего. Подобного. Футболу

Линекер — о третьем голе Моуры «Аяксу»: нет. Ничего. Подобного. Футболу
Футбол / Лига чемпионов

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий на британском телевидении, в своём «твиттере» отреагировал на развязку ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

После победы в первом матче со счётом 1:0 амстердамцы сумели в первом тайме улучшить своё положение, поразив ворота «шпор» ещё дважды. Однако после перерыва лондонцы перевернули ход игры, отличившись трижды. Хет-трик на свой счёт записал полузащитник Лукас Моура, а решающий гол был забит на 6-й компенсированной минуте.

Линекер оставил следующее сообщение: «Нет. Ничего. Подобного. Футболу».

В финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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