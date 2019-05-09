Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий на британском телевидении, в своём «твиттере» отреагировал на развязку ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).
После победы в первом матче со счётом 1:0 амстердамцы сумели в первом тайме улучшить своё положение, поразив ворота «шпор» ещё дважды. Однако после перерыва лондонцы перевернули ход игры, отличившись трижды. Хет-трик на свой счёт записал полузащитник Лукас Моура, а решающий гол был забит на 6-й компенсированной минуте.
Линекер оставил следующее сообщение: «Нет. Ничего. Подобного. Футболу».
В финале Лиги чемпионов встретятся две английские команды – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Линекер — о третьем голе Моуры «Аяксу»: нет. Ничего. Подобного. Футболу