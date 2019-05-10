Чех: финал с «Челси» был бы замечательным концом моей карьеры

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал победу над «Валенсией» (4:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и выход своей команды в финал турнира.

«У меня нет никаких предпочтений относительно того, с кем сыграем в финале. Команда, которой удаётся выйти в финал, всегда этого заслуживает. Матч с бывшей командой в финале еврокубка был бы замечательным концом моей карьеры.

При всём своём опыте я могу компенсировать темп игры своей подготовкой. Ключевым моментом всегда является то, как готовишься на тренировках. Я всегда веду себя одинаково, независимо от того, начинаю я матч в старте или остаюсь на скамейке. Я готов играть. Я наслаждался моментом, когда мы забили четвёртый гол, потому что тогда я уже знал, что мы вышли в финал.

Бывают дни, когда играешь хорошо, и думаешь, что можешь продолжать выступать, но я думаю, что принял взвешенное решение. Я мог бы остаться в футболе ещё на два года, но я предпочитаю уйти на пенсию раньше, нежели когда будет слишком поздно. Я хотел сделать это на своих условиях. Моей последней мечтой было сыграть в финале еврокубка. Она сбылась, теперь моя мечта — выиграть его", — цитирует Чеха BBC.