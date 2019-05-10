Впервые в финалах еврокубков в отдельном сезоне сыграют команды из одной страны

Английские клубы установили рекорд еврокубков. Об этом сообщает Opta.

Впервые в истории в финалах европейских клубных турниров в отдельно взятом сезоне выступят исключительно представители одной страны.

Напомним, в финале Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Решающий матч турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». За победу в Лиге Европы поспорят «Арсенал» и «Челси». Финальный матч турнира между «канонирами» и синими примет стадион «Олимпийский» в Баку 29 мая.

В полуфиналах ЛЧ «Ливерпуль» прошёл «Барселону» (0:3, 4:0), а «Тоттенхэм Хотспур» оказался сильнее «Аякса» (0:1, 3:2). В ЛЕ «Арсенал» путёвку в финал добыл в противостоянии с «Валенсией» (3:1, 4:2), а «Челси» — с «Айнтрахтом» (1:1, 1:1, победа по пенальти — 4:3).