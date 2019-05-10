«Челси» обыграл «Айнтрахт» в серии пенальти и вышел в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы лондонский «Челси» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой английской клуба в серии пенальти — 4:3.

Команды забили по одному голу в основное время игры — отличились полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и нападающий «Айнтрахта» Лука Йович. В двух дополнительных 15-минутных таймах счёт остался прежним. Серию пенальти лучше провели хозяева — 4:3.

В первом матче полуфинала, который состоялся 2 мая во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», «Челси» и «Айнтрахт» не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в финал вышли лондонцы, а немецкий клуб покинул турнир.

В финале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Арсеналом», который в полуфинале оказался сильнее «Валенсии» (3:1, 4:2).