Трапп: я обещал вывести «Айнтрахт» в финал Лиги Европы, это очень больно

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал поражение от «Челси» (1:1, 3:4 – в серии пенальти) в 1/2 финала Лиги Европы и вылет из турнира.

«Мы организовали ещё одно представление, в котором боролись до самого конца. Форсировали события, особенно во втором тайме. Это трудно выразить словами. Я просто не знаю, как нам удалось в 48-й игре сезона перевести матч в дополнительное время, ещё и против «Челси».

Я обещал, что выведу нас в финал, это очень больно. У нас был удивительный сезон, и мы бы заслужили выйти в финал. Во второй половине встречи у нас было много моментов. Я могу сказать, что сегодня будут слезы. В последние пару дней видели, что всё возможно, если вы верите. Начиная со второй половины игры, мы были потрясающи», — цитирует Траппа официальный сайт УЕФА.