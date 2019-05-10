Экс-тренер Безродного: мне говорили, что по анализам Артём на два года старше

Тренер Вадим Добижа рассказал о бывшем футболисте «Спартака» Артёме Безродном, который является его воспитанником.

«Тренер Женя Котылевский сказал мне: «Увидел классного пацана из Сум. Посмотри». Отец привёз Артёма, я его протестировал: «Да он же на голову сильнее всех! Зачисляем». Я работал с Безродным три года, а потом другой наш тренер, Алексеев, предложил отправить Артёма и ещё трех человек на просмотр в ЦСКА: «У нас денег нет. Может, они нам что-то заплатят».



Нас разместили в люксовых условиях, и из четырёх человек ЦСКА выбрал двоих: Безродного и опорного полузащитника Игоря Шопина. После этого Артём пропал. Оказывается, «Спартак» в тот же вечер выдал его отцу машину и зачислил Артёма к себе. Утащили. Безродный больше в нашем интернате не появлялся. Зато навестил батя — накрыл стол.



Звонят мне из Москвы: «Вадим, да он же липач. Мы поехали на юношеское первенство мира и анализ крови показал, что он на два года старше». — «А я при чём? Мне его привезли». Потом я увидел в интернете, что Витька Звягинцев обвинил меня в подделке паспортов. Я позвонил ему: «Зачем несёшь такое, не проверяя фактов?!» — цитирует Добижу „Матч ТВ“.

Безродный умер в 2016 году. Похоронен в Сумах на Барановском кладбище.