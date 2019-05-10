Моуринью: «Интер» при мне мог не пропускать два дня. «Аякс» так не может

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре «Аякса» в обороне в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3) и привёл амстердамцам в пример «Интер», славившийся игрой в защите во время его работы в клубе в период с 2008 по 2010 год.



«У «Тоттенхэма» хватало хороших моментов в каждом из таймов. На протяжении всей встречи «Аякс» отступал. Но глубокая оборона работает только тогда, когда твоя команда доминирует в конкретной зоне. В «Интере», с Марко Матерацци, Вальтером Самуэлем и Лусио, мы могли стоять в защите на протяжении двух дней и никто бы нам не забил. У голландцев таких парней в распоряжении не было. Со временем их защита проседала всё больше и больше. Решающее взятие ворот могло произойти на 85-й, а не на 96-й минуте.



Да, это феноменальная команда со скромным бюджетом и невероятной философией. Но, чтобы их победить, необходимо учитывать тактическую сторону игры. В 2017 году они совершили ту же ошибку в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Поэтому«Аяксу» необходимо переосмыслить некоторые вещи, если они хотят победить», — цитирует Моуринью «RT на русском».

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