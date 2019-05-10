Моуринью: «Энфилд» не удивил меня. Почему для «Барселоны» это был сюрприз?

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о психологических нюансах ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0).



«Ливерпуль» был хорош в Барселоне. Не так, как сама «Барселона», но если бы счёт был не 3:0, то ситуация была бы совсем иной. «Энфилд» меня не удивил. Клопп меня не удивил. Отношения между командой и болельщиками меня не удивили. Почему всё это стало сюрпризом для каталонцев? Вопрос. Ты не можешь выйти на этот стадион без желания победить. У тебя просто не получится доминировать на протяжении всего матча. А подопечные Эрнесто Вальверде приехали, чтобы защищаться и ждать, пока забьют Лионель Месси или Луис Суарес. И они провалились как с физической, так и с психологической точки зрения», — цитирует Моуринью «RT на русском».



«Ливерпуль» в первом полуфинальном матче потерпел разгромное поражение от «Барселоны» со счётом 0:3. Совершив камбэк в ответной встрече, красные во втором сезоне подряд вышли в финал Лиги чемпионов. Соперником мерсисайдцев в борьбе за трофей будет другая английская команда – «Тоттенхэм Хотспур».



«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь Бизнес-тренеры, пропагандисты и философы ничтожны в сравнении с футболом.