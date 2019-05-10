Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: «Энфилд» не удивил меня. Почему для «Барселоны» это был сюрприз?

Моуринью: «Энфилд» не удивил меня. Почему для «Барселоны» это был сюрприз?
Футбол / Лига чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о психологических нюансах ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0).

«Ливерпуль» был хорош в Барселоне. Не так, как сама «Барселона», но если бы счёт был не 3:0, то ситуация была бы совсем иной. «Энфилд» меня не удивил. Клопп меня не удивил. Отношения между командой и болельщиками меня не удивили. Почему всё это стало сюрпризом для каталонцев? Вопрос. Ты не можешь выйти на этот стадион без желания победить. У тебя просто не получится доминировать на протяжении всего матча. А подопечные Эрнесто Вальверде приехали, чтобы защищаться и ждать, пока забьют Лионель Месси или Луис Суарес. И они провалились как с физической, так и с психологической точки зрения», — цитирует Моуринью «RT на русском».

«Ливерпуль» в первом полуфинальном матче потерпел разгромное поражение от «Барселоны» со счётом 0:3. Совершив камбэк в ответной встрече, красные во втором сезоне подряд вышли в финал Лиги чемпионов. Соперником мерсисайдцев в борьбе за трофей будет другая английская команда – «Тоттенхэм Хотспур».

«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь
Бизнес-тренеры, пропагандисты и философы ничтожны в сравнении с футболом.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент