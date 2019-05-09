«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь

Товарно-денежный мир ждёт ужасный финал Лиги чемпионов. Два английских клуба — скучно. Отсутствие грандов и суперзвёзд – не выгодно. Нужно быть честными и признать, что фильтр «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» отсеет громадный массив, поэтому купцы должны быть разочарованы. Но футбол, открывшийся в этом году, будто бы специально выводит наш мыслительный процесс за пределы пространства развлечений.
В эпоху глобализма, когда в масштабах планеты так стремительно увеличивается разница между бедными и богатыми, особую популярность приобретают вопросы познания и смыслов существования простого человека. Ограниченная часть из ответов выливается в философские труды, часто недоступные для понимания широких масс. С этим связано грандиозное распространение мотивирующего контента, передаваемого как через вполне приземлённую литературу бизнес-тренеров, так и через аккаунты в соцсетях. Миллиарды людей ежедневно подписываются и связывают себя с проводниками в лучшую жизнь, которые худеют, качаются, лечатся, учатся, усердно богатеют и показывают нам как надо жить. Лавинные потоки информации смешиваются и в отсутствии понятных формул и достоверных примеров доводят не до ясности пути, а до головокружения и тошноты.
Однако Лига чемпионов-2018/19 идеально формирует нужный код: «Никогда не сдавайся».
«Никогда не сдавайся» как «Тоттенхэм», который попал в плей-офф, невероятным образом прижав к воротам «Барсу» на «Камп Ноу» и затолкав нужный мяч на 85-й минуте. Как «Тоттенхэм», который использовал минимальный шанс для решающего гола в ворота «Сити». Как «Тоттенхэм», потерявший лидера Кейна и сгорающий с общем счётом 0:3 за 40 минут до конца матча с «Аяксом».
«Никогда не сдавайся» как находящийся при смерти «МЮ», единственный раз перешедший на чужую половину поле во втором тайме со здоровым и всемогущим «ПСЖ».
«Никогда не сдавайся» как «Ливерпуль», даже если ты проигрываешь 0:3 лучшей команде мира с божественным Месси, а твой лидер сидит на трибуне в майке «Never Give Up». Именно эта простая фраза и разойдётся по миру, попадая вместе с футболом в самые отдалённые и забытые места на земле. Туда, где афганские дети делают майки Месси из целлофановых пакетов и где индийские дети рисуют угольками фамилию Роналду на коричневых спинах.
«Никогда не сдаваться» — это напоминание для всех. Для каждого 8-го жителя планеты, который ежесекундно страдает от голода. Для борца за правду, который в один день падает ниц перед системой. Для человека, который не умел или разучился верить в себя. Футбол показал, что шанс есть у всех, именно поэтому лично я считаю эту Лигу чемпионов с её непривлекательным финалом самой важной за долгие-долгие годы.