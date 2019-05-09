«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь

Товарно-денежный мир ждёт ужасный финал Лиги чемпионов. Два английских клуба — скучно. Отсутствие грандов и суперзвёзд – не выгодно. Нужно быть честными и признать, что фильтр «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» отсеет громадный массив, поэтому купцы должны быть разочарованы. Но футбол, открывшийся в этом году, будто бы специально выводит наш мыслительный процесс за пределы пространства развлечений.

Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду Хет-трик бразильца за тайм вывел «Тоттенхэм» в финал.

В эпоху глобализма, когда в масштабах планеты так стремительно увеличивается разница между бедными и богатыми, особую популярность приобретают вопросы познания и смыслов существования простого человека. Ограниченная часть из ответов выливается в философские труды, часто недоступные для понимания широких масс. С этим связано грандиозное распространение мотивирующего контента, передаваемого как через вполне приземлённую литературу бизнес-тренеров, так и через аккаунты в соцсетях. Миллиарды людей ежедневно подписываются и связывают себя с проводниками в лучшую жизнь, которые худеют, качаются, лечатся, учатся, усердно богатеют и показывают нам как надо жить. Лавинные потоки информации смешиваются и в отсутствии понятных формул и достоверных примеров доводят не до ясности пути, а до головокружения и тошноты.

Однако Лига чемпионов-2018/19 идеально формирует нужный код: «Никогда не сдавайся».

«Никогда не сдавайся» как «Тоттенхэм», который попал в плей-офф, невероятным образом прижав к воротам «Барсу» на «Камп Ноу» и затолкав нужный мяч на 85-й минуте. Как «Тоттенхэм», который использовал минимальный шанс для решающего гола в ворота «Сити». Как «Тоттенхэм», потерявший лидера Кейна и сгорающий с общем счётом 0:3 за 40 минут до конца матча с «Аяксом».

«Ливерпуль» совершил невозможное! Этот матч мы будем помнить всю жизнь Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

«Никогда не сдавайся» как находящийся при смерти «МЮ», единственный раз перешедший на чужую половину поле во втором тайме со здоровым и всемогущим «ПСЖ».

«Никогда не сдавайся» как «Ливерпуль», даже если ты проигрываешь 0:3 лучшей команде мира с божественным Месси, а твой лидер сидит на трибуне в майке «Never Give Up». Именно эта простая фраза и разойдётся по миру, попадая вместе с футболом в самые отдалённые и забытые места на земле. Туда, где афганские дети делают майки Месси из целлофановых пакетов и где индийские дети рисуют угольками фамилию Роналду на коричневых спинах.

«Никогда не сдаваться» — это напоминание для всех. Для каждого 8-го жителя планеты, который ежесекундно страдает от голода. Для борца за правду, который в один день падает ниц перед системой. Для человека, который не умел или разучился верить в себя. Футбол показал, что шанс есть у всех, именно поэтому лично я считаю эту Лигу чемпионов с её непривлекательным финалом самой важной за долгие-долгие годы.