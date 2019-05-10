Капелло составил сборную из игроков, которых ему довелось тренировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, с которыми ему довелось поработать в ходе своей продолжительной тренерской карьеры, сообщает AS со ссылкой на Corriere dello Sport.



Сборная подопечных Капелло: Джанлуиджи Буффон, Кафу, Паоло Мальдини, Франко Барези, Роберто Карлос, Фернандо Редондо, Руд Гуллит, Деян Савичевич, Рауль Гонсалес, Марко ван Бастен, Роналдо.



При этом итальянец добавил в команду 12-го футболиста – экс-капитана «Ромы» Франческо Тотти. Своё решение Капелло объяснил тем, что присутствие форварда в составе зависит от игровой схемы.



Капелло в своей карьере, которая длилась с 1991 по 2018 год, занимал пост главного тренера в «Милане», «Реале», «Роме», «Ювентусе», сборных Англии и России, а также в китайском клубе «Цзянсу Сунин». В активе специалиста победа в Лиге чемпионов, семь титулов чемпиона Италии и два – Испании.

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