Капелло: вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Мне понравилась сила и желание «Ливерпуля» всегда играть на очень высоком уровне. Игроки «Барселоны» трижды оказывались перед Алиссоном, но он совершил невероятные сейвы. Также у каталонцев были проблемы с концентрацией, особенно при четвёртом голе. Нельзя пропускать такие голы. Это шедевр по коварству и видению поля. Но так ошибиться игроки «Барселоны» не имели права.



Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид. Для них было бы хуже, если бы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в их городе», — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.