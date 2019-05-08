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Капелло: вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид

Капелло: вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид
Футбол / Лига чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Мне понравилась сила и желание «Ливерпуля» всегда играть на очень высоком уровне. Игроки «Барселоны» трижды оказывались перед Алиссоном, но он совершил невероятные сейвы. Также у каталонцев были проблемы с концентрацией, особенно при четвёртом голе. Нельзя пропускать такие голы. Это шедевр по коварству и видению поля. Но так ошибиться игроки «Барселоны» не имели права.

Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид. Для них было бы хуже, если бы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в их городе», — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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