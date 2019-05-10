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Погребняк спас «Урал» от поражения в матче с «Оренбургом», забив на 96-й минуте

Погребняк спас «Урал» от поражения в матче с «Оренбургом», забив на 96-й минуте
Футбол / РПЛ

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал екатеринбургский «Урал». Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника хозяев Адесойе Ойеволе. На 72-й минуте «Оренбургу» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Алексея Сутормина. Под занавес встречи, на 87-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Артёма Галаджана. От поражения «Урал» спас гол форварда Павла Погребняка на 6-й компенсированной минуте.

«Оренбург», набрав 37 очков, поднялся с девятого на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Ахмат» (36) и «Ростов» (37), у которых имеется игра в запасе. «Урал» (34) остался на 11-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
10 мая 2019, пятница. 11:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 – Ойеволе – 51 (автогол), 1:1 – Сутормин – 72, 2:1 – Галаджан – 87, 2:2 – Погребняк – 90+6
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