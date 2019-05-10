Погребняк спас «Урал» от поражения в матче с «Оренбургом», забив на 96-й минуте

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал екатеринбургский «Урал». Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника хозяев Адесойе Ойеволе. На 72-й минуте «Оренбургу» удалось восстановить равенство в счёте усилиями полузащитника Алексея Сутормина. Под занавес встречи, на 87-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Артёма Галаджана. От поражения «Урал» спас гол форварда Павла Погребняка на 6-й компенсированной минуте.



«Оренбург», набрав 37 очков, поднялся с девятого на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Ахмат» (36) и «Ростов» (37), у которых имеется игра в запасе. «Урал» (34) остался на 11-й строчке.

