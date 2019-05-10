Два футболиста «Ростова» получили травмы в матче с «Динамо»

«Ростов» понёс кадровые потери в ходе матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0), который состоялся сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки».



В первом тайме защитник ростовчан Сергей Паршивлюк получил травму плеча и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вошёл Константин Плиев.



Ближе к концовке матча повреждение получил нападающий гостей Бьорн Сигурдарсон. Исландец столкнулся головой с форвардом бело-голубых Евгением Марковым и также покинул поле. При этом к моменту столкновения «Ростов» использовал все три замены, в связи с чем был вынужден доигрывать встречу с меньшинстве.



«Ростов», набрав 38 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (31) – 12-е.

