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Агент: Ракитич счастлив в «Барселоне», но я не знаю, что ждёт его в будущем

Агент: Ракитич счастлив в «Барселоне», но я не знаю, что ждёт его в будущем
Футбол / Испания

Деян Ракитич, брат и агент полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Интер».

«Сегодня ситуацию легко объяснить: он очень счастлив в „Барселоне“. „Интер“? Мы говорим о „Барсе“ — одном из самых великих клубов в мире. И Иван рад быть его частью. Но каково его будущее, я не могу знать. Мы же говорим о футболе. Но сегодня ситуация следующая: она заключается в том, что Иван счастлив в „Барселоне“ и готов помочь клубу выиграть ещё один трофей. Он провёл отличный сезон, многие видят его в „Барселоне“ и дальше. Что касается игры с „Ливерпулем“, то это была просто плохая игра для всей команды. Но это поражение не умаляет великого сезона для „Барсы“, — приводит слова Деяна Ракитича Tuttomercatoweb.

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