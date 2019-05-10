Бердыев: «Рубин» дал фору «Локомотиву», которая помогла ему добиться успеха

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение с крупным счётом в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:4).

«Победа «Локомотива» заслужена, мы дали им фору, она позволила им добиться успеха. Пропущенные голы — результат и индивидуальных, и комплексных ошибок. Коновалов исполнял пенальти, потому что Полоза уже не было на поле, так бы бил он. «Локомотив» сегодня был очень хорош», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

«Локомотив», набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» (35) — 10-е.

В 29-м туре московская команда 19 мая в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом», а казанский клуб на следующий день дома встретится с махачкалинским «Анжи».