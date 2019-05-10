Бенитес: камбэк «Ливерпуля» в 2005 году был круче, нежели в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес сравнил победу «Ливерпуля» в ответном матче Лиги чемпионов над «Барселоной» (4:0) после поражения в первой игре (0:3) с легендарным финалом ЛЧ сезона-2004/05.

«Этот камбэк „Ливерпуля“ лучше, чем в 2005 году? Да ну! Без шансов. У нас оставалось 45 минут, мы проигрывали со счётом 0:3 „Милану“ — лучшей команде, которая была впереди конкурентов на несколько миль. В перерыве миланские фанаты пели песни и были очень счастливы. А потом выходит твоя команда и забивает три гола за шесть минут с сейвом Ежи Дудека, переводит матч в дополнительное время, а затем — в серию пенальти. У меня есть знакомые в Турции, и они всё ещё вспоминают о той игре», — цитирует Бенитеса The Sun.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2005 года, который проходил в Стамбуле, «Ливерпуль» обыграл «Милан» в серии пенальти, уступая после первого тайма со счётом 0:3.