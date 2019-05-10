Гуллит: раньше деньги были только у «Челси» и «МЮ», а теперь они есть у всех

Бывший главный тренер «Челси» Руд Гуллит поделился мнением о проблемах лондонского клуба.

«Челси» — непростое место работы для тренеров. Если добиваешься успеха, тебя увольняют, если нет — возможно, ты сохранишь пост. Это странно. Было потрясающе, когда Роман Абрамович купил «Челси», потому что он вложил много денег. Клуб купил лучших игроков.

«Челси» постоянно побеждает. Когда от них ничего не ждали, они выиграли Лигу чемпионов. Теперь в Премьер-лиге есть другие команды, у которых столько же денег. Клубы приходят из Чемпионшипа и получают по £ 200 млн.

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с такой же проблемой. Когда они были успешными, только у них были деньги, а сейчас они есть у всех. Деньги — важная вещь, но также важно покупать правильных игроков», — приводит слова Гуллита Goal.