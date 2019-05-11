Почеттино: если ожидаем выхода в финал ЛЧ каждый сезон, «Тоттенхэму» нужен план

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился видением дел в клубе. Напомним, лондонцы достигли финала Лиги чемпионов, не совершив ни одного приобретения за два трансферных окна.

«Я не готов начать новую главу без плана, без чёткой идеи. Очень хорошо знаю, как работает этот бизнес, знаем, что нам нужно действовать по-другому — это не значит, что нужно тратить больше или меньше денег. Но если мы ожидаем, что каждый сезон будем в финале Лиги чемпионов, нам нужно составить план. И этот план, возможно, отличается от того, что было в последние пять лет.

Если считаем, что надо действовать так же, как действовали в течение последних пяти лет, при этом каждый сезон участвовать в финале Лиги чемпионов, а также в бороться за топ-4 АПЛ и конкурировать с такими командами, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», то мы очень наивны», — цитирует аргентинского специалиста BBC.