Моуринью: и Почеттино, и Клопп заслуживают выиграть Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ему будет непросто определиться с предпочтениями в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль».



«Перед финалом я столкнусь с проблемой, потому что мне очень, очень нравятся Маурисио и Юрген, и я считаю, что они оба заслуживают выиграть трофей.



Для победы в решающем матче тренер должен читать битву на поле, своих солдат и их качества. Футбол – это веселье, но также футбол – это победы», — цитирует Моуринью Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.



«Ливерпуль» после поражения от «Барселоны» со счётом 3:0 в первом полуфинальном матче сумел совершить камбэк и в ответной встрече победил сине-гранатовых – 4:0. В свою очередь «Тоттенхэм», проиграв дома «Аяксу» со счётом 0:1 и уступая после перерыва в ответном матче со счётом 0:2, перевернул ход игры и выиграл – 3:2.



Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано».

«Никогда не сдавайся». Эта Лига чемпионов – шанс изменить жизнь Бизнес-тренеры, пропагандисты и философы ничтожны в сравнении с футболом.