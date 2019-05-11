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«Енисей» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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Мартынович: у «Краснодара» нет права на ошибку

Мартынович: у «Краснодара» нет права на ошибку
Футбол / РПЛ

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем».

«Нам сейчас нет никакой разницы — аутсайдер или лидер нам противостоит. Наша задача — в оставшихся трёх матчах показать стопроцентый результат. У нас нет права на ошибку», — приводит слова Мартыновича пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» набрал 47 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте. Напомним, ранее титул чемпиона страны завоевал петербургский «Зенит».

В прошлом туре РПЛ «Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 3:1, а «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

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