Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 53-й минуте счёт открыл нападающий владивостокской команды Руслан Гордиенко. Через 21 минуту форвард «Луча» Илья Визнович упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Луч» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 12 матчей.

«Луч» набрал 44 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (45) — на 12-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Сочи», набравший 67 очков в 35 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
2 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 – Гордиенко – 53, 2:0 – Визнович – 74
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент