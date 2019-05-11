«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 53-й минуте счёт открыл нападающий владивостокской команды Руслан Гордиенко. Через 21 минуту форвард «Луча» Илья Визнович упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Луч» прервал безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 12 матчей.



«Луч» набрал 44 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (45) — на 12-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Сочи», набравший 67 очков в 35 матчах.