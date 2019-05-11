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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрреры

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрреры
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера покинет клуб по окончании текущего сезона.

В «твиттере» «красных дьяволов» появился видеоролик с прощальным посланием 29-летнего хавбека. Футболист покинет клуб в качестве свободного агента ближайшим летом.

Видео доступно в "твиттере" «Манчестер Юнайтед».

На «Олд Траффорд» Эррера перешёл летом 2014 года из «Атлетика». Его трансфер обошёлся манкунианскому клубу в € 36 млн. За пять лет в Манчестере на клубном уровне игрок провёл 189 матчей и забил 20 мячей. С командой выиграл 4 трофея — национальные кубок, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу Европы. Первым клубом испанца была «Сарагоса». Продолжит карьеру Эррера, вероятнее всего, во французском «ПСЖ».

СМИ: Эррера согласился летом подписать с «ПСЖ» пятилетний контракт
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