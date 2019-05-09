СМИ: Эррера согласился летом подписать с «ПСЖ» пятилетний контракт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера согласился перейти в «ПСЖ» и подписать с французским клубом длительный контракт. Как сообщает Cadena Ser, летом нынешнего года хавбек заключит с парижанами соглашение на пять лет.

Контракт 29-летнего футболиста с манкунианцами истекает после окончания нынешнего сезона, поэтому он имеет право уже сейчас вести переговоры с другими клубами. Таким образом, Эррера может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что по условиям контракта Эррера будет получать в парижской команде £ 200 тыс. в неделю. Напомним, нынешняя зарплата испанца в «Манчестер Юнайтед» составляет £ 80 тыс. в неделю. Изначально Эррера намеревался остаться в «Манчестер Юнайтед», однако не сумел согласовать с руководством клуба условия нового контракта.