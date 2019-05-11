Зидан: вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов не делает сезон лучше для «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение «Барселоны» в двухматчевом противостоянии с «Ливерпулем» (3:0, 0:4) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«То, что „Барселона“ не вышла в финал, не делает текущий сезон для „Реала“ лучше. Это ничего не меняет для нас. Что касается критики в адрес Вальверде, то я не знаю, справедлива ли она. То, что он сделал до сих пор, было феноменально. Я не тот, кто критикует других. Но в работе, которую он проделал, нельзя сомневаться», — приводит слова Зидана AS.

В текущем сезоне «Реал» выиграл один трофей, «Барселона» — два. «Сливочные» одержали победу в клубном чемпионате мира, а сине-гранатовые выиграли Суперкубок и чемпионат Испании. 25 мая в финале Кубка страны «Барселона» сыграет с «Валенсией».