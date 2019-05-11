«Реал» начал переговоры по трансферу защитника «Лиона»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» уже вступили в переговоры с французским клубом относительно трансфера 23-летнего игрока. В переходе футболиста заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. За француза «Королевский клуб» готов заплатить € 45 млн.

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Менди сыграл 41 матч. На его счету 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Менди является воспитанником «Гавра», из которого два года назад он и перебрался в «Лион». Трансфер игрока стоил «ткачам» € 5 млн. В составе сборной Франции футболист сыграл 1 матч.