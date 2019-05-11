«Енисей» вылетел в ФНЛ

Проиграв «Краснодару» (0:4) в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, «Енисей» потерял все шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

За два тура до конца чемпионата страны отставание команды Дмитрия Аленичева от 14-го места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, составляет 7 очков.

Пресс-служба клуба в «Твиттере» с иронией прокомментировала вылет команды из Премьер-Лиги, написав: «Привет, ФНЛ, скучали?».

В оставшихся двух турах чемпионата России «Енисей» сыграет дома с «Динамо» (19 мая) и в гостях — с «Зенитом» (26 мая).

Напомним, «Енисей» вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона. У команды из Красноярска это было дебютное выступление в высшем российском дивизионе.