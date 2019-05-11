Гендиректор «Сочи» — о проигрыше в Курске: позитивных эмоций от выхода в РПЛ нет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал досрочный выход команды в Премьер-Лигу и поражение в матче 36-го тура ФНЛ с курским «Авангардом» (1:2).



«Сейчас нет позитивных эмоций от того, что вышли в РПЛ, потому что провалили игру в Курске. Даже не могу думать о том, что заслужили повышение в классе. Будем скоро готовить бумаги в РПЛ, если всё будет хорошо, то, соотвественно, проблем не будет. Играть будем, конечно, на «Фиште», а где же ещё?» — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Помимо «Сочи», выход в РПЛ обеспечил «Тамбов». Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не сможет их догнать.

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