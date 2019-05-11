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«Бавария» не сумела досрочно завоевать чемпионство, сыграв вничью с «РБ Лейпциг»

«Бавария» не сумела досрочно завоевать чемпионство, сыграв вничью с «РБ Лейпциг»
Футбол / Германия

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мюнхенскую «Баварию». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 0:0.

Потеряв очки в этой встрече, «Бавария» упустила возможность досрочно завоевать титул чемпиона Германии. За тур до конца сезона мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 75 очков и опережая главного конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на два очка. С полной таблицей немецкого чемпионата можно ознакомиться на «Чемпионате».

В заключительном туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на своём поле с франкфуртским «Айнтрахтом». «Боруссия» на выезде встретится с одноимённой командой из Мёнхенгладбаха. Все матчи последнего тура состоятся 18 мая.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
11 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
0 : 0
Бавария
Мюнхен
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