Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Нимом»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 36-го тура французской Лиги 1 с «Нимом», который состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и начнётся в 21:00 мск.



В основе монегасков выйдет российский полузащитник Александр Головин, и это будет его 28-й матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.



Состав «Монако»: Диего Бенальо, Фоде Балло-Туре, Жемерсон, Джибриль Сидибе, Камил Глик, Налдо, Адриен Силва, Александр Головин, Маркуш Лопеш, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стина. В роли ассистентов выступят Бертран Жуанно и Франсуа Будикиян. Резервным рефери назначен Реми Ландри.



После 35 туров «Монако», набрав 33 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» — (49) восьмой.

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