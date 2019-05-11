«Лацио» победил «Кальяри» в гостевом матче Серии А

В 36-м туре итальянской Серии А «Кальяри» принимал римский «Лацио». Матч состоялся на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Орлы» вышли вперёд на 31-й минуте — голом отметился полузащитник Луис Альберто. Уже во второй половине встречи, на 53-й минуте, «Лацио» удвоил своё преимущество усилиями хавбека Хоакина Корреа. В добавленное время нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти сократил разрыв в счёте, однако в итоге хозяева не сумели уйти от поражения.



«Лацио», набрав 58 очков, сократил отставание от зоны еврокубков и теперь занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Выше «орлов» располагаются «Ювентус» (89), «Наполи» (73), «Аталанта» (65), «Интер» (63), «Милан» и «Рома» (по 59). «Кальяри» (40) — 12-й.