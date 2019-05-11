«Балтика» дома обыграла «СКА-Хабаровск»

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Балтики» Илья Кузьмичёв, отправивший мяч в ворота «СКА-Хабаровск» на второй минуте.

«Балтика» прервала серию без побед в ФНЛ, состоявшую из шести матчей. В предыдущих турах калининградская команда потерпела три поражения и три раза сыграла вничью. Для клуба из Хабаровска этот проигрыш стал вторым в последних четырёх встречах.

«СКА-Хабаровск», набрав 55 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Балтика» (41) — 15-е.