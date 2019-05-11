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«Балтика» дома обыграла «СКА-Хабаровск»

«Балтика» дома обыграла «СКА-Хабаровск»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Балтики» Илья Кузьмичёв, отправивший мяч в ворота «СКА-Хабаровск» на второй минуте.

«Балтика» прервала серию без побед в ФНЛ, состоявшую из шести матчей. В предыдущих турах калининградская команда потерпела три поражения и три раза сыграла вничью. Для клуба из Хабаровска этот проигрыш стал вторым в последних четырёх встречах.

«СКА-Хабаровск», набрав 55 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Балтика» (41) — 15-е.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
11 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Кузьмичёв – 1
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