Дубль Мбенге и ответный мяч Бурлака — в обзоре матча «Ахмат» — «Крылья Советов»

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге, отличившийся на 3-й минуте после передачи полузащитника Исмаэла. В конце первого тайма Мбенге оформил дубль, голевой пас снова отдал Исмаэл. Спустя две минуты мяч после передачи хавбека Антона Зиньковского забил защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

«Ахмат», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — на 13-м.

В 29-м туре команда из Грозного в Москве встретится с ЦСКА, а самарский клуб дома примет столичный «Спартак». Оба матча состоятся 18 мая.