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Гвардиола: не нервничаю перед матчем с «Брайтоном», сплю как младенец

Гвардиола: не нервничаю перед матчем с «Брайтоном», сплю как младенец
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча заключительного тура АПЛ с «Брайтоном». В этом матче «Сити» может оформить чемпионство.

«В следующем сезоне мы будем сильнее, я уверен в этом. «Ман Сити» будет лучше. Команда в нынешнем сезоне атакует намного лучше, чем в минувшем. При этом мы пропускаем не слишком много контратак. В целом, особенно в АПЛ, были последовательными, а в Лиге чемпионов чуть более уязвимы.

Перед матчем с «Брайтоном» я так счастлив, никаких нервов. Сплю как младенец. Лидерство – это мечта, это честь, я люблю это», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В турнирной таблице АПЛ за тур до конца чемпионата «Манчестер Сити» лидирует и опережает «Ливерпуль» на одно очко.

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