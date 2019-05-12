Кокорин не будет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отметил, что его подзащитный отказался от возможности отбыть наказание в СИЗО. Ранее форвард был приговорён к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.



«Встречалось судейство и жёстче. Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», — цитируют слова Ромашова «Известия».



Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Позже суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александр Протасовицкий и Мамаев получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев.

Жена Кокорина: что за ад-то такой? Как можно над талантливыми людьми измываться?