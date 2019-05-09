Жена Кокорина: что за ад-то такой? Как можно над талантливыми людьми измываться?

Дарья Валитова, жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала приговор её мужу. Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.



«Даже не знаю, кому это может быть надо. Целых семь месяцев! Это что за ад-то такой? У него карьера закончена. А как он детей своих увидит? Для людей шоу на две недели устроили. Сериал продолжается! Ну как же можно над такими талантливыми людьми измываться, губить их?» — цитирует Валитову «Царьград ТВ».