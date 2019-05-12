Сульшер не допустит до летнего турне игроков, растерявших физическую форму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ожидает, что футболисты приведут себя в хорошую физическую форму до начала летнего турне команды.

«У игроков есть программы на лето. Мы ожидаем, что они будут готовы к 1 июля. Не собираемся использовать первые 10 дней для того, чтобы подготовить их работе. Они должны быть готовы уже к началу сборов.

У нас будет самый продолжительный перерыв среди всех претендентов. Нужно воспользоваться этим преимуществом. Я не угрожаю, но тот, кто не будет готов 1 июля, скорее всего, не поедет с нами в турне», — приводит слова Сульшера Goal.

Сегодня, 12 мая, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Кардифф Сити». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 17:00 мск.