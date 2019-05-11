«МЮ» отказался от покупки де Лигта, посчитав, что он будет склонен к полноте

Прошлым летом защитник «Аякса» Матейс де Лигт мог перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

По информации издания, «красные дьяволы» активно интересовались игроком амстердамского клуба и вполне могли его приобрести за значительно меньшую сумму, нежели сегодняшние € 70 млн. Однако в итоге клуб прислушался к своему скауту Марселю Буту, порекомендовавшему «Ман Юнайтед» не делать ставку на футболиста, поскольку, по его мнению, в будущем тот будет склонен к полноте, как и его отец.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» де Лигт сыграл 53 матча, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Бавария», «Барселона».