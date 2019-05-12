Гаттузо — о Бакайоко: мне всё равно, если игрок говорит мне идти к чёрту

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сказал, что не придаёт большого значения конфликту с полузащитником команды Тьемуэ Бакайоко.

«Забыл про конфликт с Бакайоко уже на следующий день. Мне всё равно, если игрок говорит мне идти к чёрту. Важно, чтобы он уважал партнёров по команде. Я должен думать, что лучше для «Милана». Если футболисты будут ругаться на меня и это принесёт нам пользу, я справлюсь», — приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Конфликт между тренером и игроком случился в первом тайме домашнего матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (2:1). Гаттузо хотел выпустить Бакайоко на поле вместо хавбека Лукаса Бильи, получившего повреждение. Тьемуэ сказал, что не готов вступить в игру, после чего между ним и Дженнаро завязался небольшой диалог. В конце разговора футболист «послал» наставника.