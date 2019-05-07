Бакайоко послал Гаттузо и не вышел на замену. Что творится в «Милане»

На 26-й минуте матча «Милана» с «Болоньей» Лукас Билья дёрнул мышцу и был заменён на Хосе Маури. Вообще-то, на замену должен был выйти не Маури, а другой игрок. Но Тьемуэ Бакайоко так и не появился на поле. Почему? Мнения разделились. Как считает тренер Дженнаро Гаттузо (и практически весь остальной мир) — потому что игрок не захотел. Сам Тьемуэ считает, что он не отказывался. Вот как выглядел эпизод с его невыходом на замену.



Итальянские журналисты расшифровали, что Бакайоко сказал тренеру. Переводить нет смысла – там только нецензурная лексика. Один из журналистов Sky Sports также утверждает, что причина конфликта в том, что Гаттузо спросил, готов ли игрок выйти на замену, и тот сказал, что ему надо размяться. Но ведь к моменту диалога Бакайоко уже размялся. Как только Билья получил травму, Гаттузо сказал Тьемуэ идти разминаться. Несколько минут спустя тот, размявшись, вернулся на скамейку. Тогда и произошёл конфликт.



Вот что после матча сказал Гаттузо. «То, что случилось между мной и Бакайоко, – это наше дело. Такое иногда случается в раздевалке. Я попросил его подготовиться к выходу на поле, это заняло много времени, поэтому я выпустил Хосе Маури. Я прождал семь или восемь минут, а он даже не надел щитки. Я тоже посылал тренеров, когда был игроком, на этом всё и заканчивалось. Посмотрим, что будет. Это вопрос уважения. Мы защищаем цвета большого клуба. Игроки могут говорить обо мне что угодно, но они должны уважать клуб и партнёров по команде. Я хочу разобраться с этим в раздевалке. Хочу поговорить на своём языке, перед камерой я не могу это сделать. Поэтому пока сосредоточимся на победе. Это важные очки. Мы не в лучшей форме, но продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, мы всего в трёх очках. Парни были очень злы на меня из-за того, что пять дней не видели близких. Перед игрой я сказал им выйти выплеснуть всю злость на поле».



После повторного вопроса о Бакайоко Гаттузо вспылил: «Я уже всё сказал. Мой приоритет – клуб и 50 тыс. болельщиков, которые нас поддерживают. Единственное, чего я боюсь – это смерть. Хватит».

Насчёт злости игроков на Гаттузо – Дженнаро знает, о чём говорит. Последние пять дней перед матчем с «Болоньей» команда провела как в казарме: взаперти на базе в «Миланелло» без связи с внешним миром. Гаттузо наказал так всю команду за то, что один игрок опоздал на тренировку. Угадайте кто? Тьемуэ Бакайоко. Это не первое его опоздание, но он извинился перед партнёрами по команде и, видимо, посчитал инцидент исчерпанным. Он – да, но не Гаттузо. Тренер решил наглядно показать, что значит единство команды, и наказать всех за поступок одного. Интересно, как именно хочет «разобраться» в раздевалке, что не может сделать это перед камерой?

Бакайоко извинился перед партнёрами по «Милану» за опоздание на тренировку

Проблемы между Тьемуэ и Дженнаро начались довольно давно. В начале сезона тренер публично критиковал футболиста, но потом тот убедил его своей игрой. В феврале Бакайоко назвал отношения с тренером «идеальными», но признался, что осенью пару месяцев чувствовал себя несчастным. К сожалению, идеальные отношения продлились недолго. Сейчас конфликт достиг такого накала, которого не было ни разу с начала сезона.

Ночью игрок опубликовал в «Твиттере» пост, в котором высказал свою версию событий.

«Я решил никак не комментировать вчерашний инцидент и сосредоточиться на работе. Но обо мне стали писать в прессе, и я чувствую, что должен немедленно отреагировать, потому что считаю неприемлемым, чтобы меня называли игроком, который отказывается выйти на замену, и который не уважает одноклубников. Я начал матч на скамейке, но был готов отдать 200% своих сил на поле, даже если бы вышел на пять минут. Когда Лукас получил повреждение, меня попросили подготовиться на случай замены. Я сразу начал разминаться, разминался 2-3 минуты. Потом меня попросили вернуться на скамейку. Всё случилось, думаю, между 23-й и 26-й минутой. Я сел на скамейку, и тренер обратился ко мне. Он сказал вещи, которые я не ожидал услышать, и я повторил его слова. Ничего больше. Я не отказывался выйти на замену и не затягивал с разминкой. Я хотел выйти на поле и помочь команде, так было всегда и будет до конца сезона. Вперёд, «Милан»!».



Возможно, игрок и тренер просто не поняли друг друга. Но атмосферу в «Милане» трудно назвать рабочей.